Bellucci derrota Youzhny em estreia no Torneio de Istambul

Foi a terceira vitória consecutiva de Bellucci sobre o rival russo, ex-número 8 do mundo. O brasileiro, que vencera também em Valência e Gstaad em 2014 e 2012, empatou em 3 a 3 o confronto direto com Youzhny.

Para tanto, ele contou com bom rendimento no saque. Foram seis aces e aproveitamento de 78% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Bellucci chegou a sofrer uma quebra de saque em cada set, mas não se abalou e buscou a vitória em 1h27min.

Nas oitavas, ele vai enfrentar o vencedor do confronto entre o francês Benoit Paire e o usbeque Denis Istomin. O Torneio de Istambul, disputado no saibro, tem como principal favorito o suíço Roger Federer. Ele disputa sua segunda competição no piso lento na temporada, em preparação para os Masters de Madri e Roma, visando Roland Garros.

Federer deve estrear somente na quarta-feira, direto na segunda rodada, equivalente às oitavas. Seu primeiro adversário vai sair do duelo entre o local Marsel Ilhan e o finlandês Jarkko Nieminen.