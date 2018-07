Bellucci derrota Youzhny, supera o qualifying e encara Cuevas na estreia de Madri

O brasileiro Thomaz Bellucci avançou à chave principal do Masters 1000 de Madri, disputado no saibro, na Espanha. Neste domingo, na última rodada do qualifying, o número 57 do mundo passou com extrema tranquilidade pelo russo Mikhail Youzhny, 88º do ranking da ATP, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. No sábado, ele já havia derrotado o russo Evgeny Donskoy por 7/6 (7/5) e 6/2.

Seu adversário na primeira rodada da chave principal será o uruguaio Pablo Cuevas, 26º do mundo. Os dois tenistas já se enfrentaram cinco vezes em torneios de nível ATP. E o brasileiro venceu três confrontos, incluindo os dois últimos.

Quem avançar do duelo sul-americano, por sua vez, pode ter pela frente o norte-americano Jack Sock, 14º favorito e 15º do mundo, que estreará contra o francês Nicolas Mahut. O lado de Bellucci da chave conta ainda com o suíço Stan Wawrinka, terceiro do mundo, que seria o adversário em uma eventual oitavas de final.

Ainda neste domingo, em duelo válido pela primeira rodada de Madri, o belga David Goffin confirmou o favoritismo e derrotou o russo Karen Khachanov por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (10/8). O décimo do mundo aguarda o vencedor do jogo envolvendo o espanhol Marcel Granollers e o alemão Florian Mayer.

Já o italiano Fabio Fognini, 29º do ranking, não teve problemas para superar o português João Sousa por duplo 6/4. Seu próximo desafio, contudo, será bem mais complicado. Encara o espanhol Rafael Nadal, quinto do mundo e ainda invicto na atual temporada europeia de saibro, com dois títulos conquistados.