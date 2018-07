Bellucci desiste de disputar Wimbledon

SÃO PAULO - Ainda sem se recuperar de uma lesão abdominal, Thomaz Bellucci desistiu de disputar o Torneio de Wimbledon. O brasileiro pretendia voltar às quadras na grama inglesa, a partir do dia 24, mas recuou ao sentir uma fisgada no abdômen durante um treino, na semana passada.

"Tinha muita esperança de voltar a jogar na próxima semana. Nos últimos dois meses venho me dedicando integralmente à minha recuperação, mais de sete horas diárias entre fisio, físico e técnico para estar 100% e voltar a fazer o que mais gosto que é jogar. Quando já estava me sentindo bem melhor, aconteceu essa fisgada e tive que recuar novamente", explicou o número 1 do Brasil.

A fisgada acabou atrapalhando a preparação de Bellucci para Wimbledon. Por recomendação médica, ele interrompeu os treinos. "A previsão é de retornar aos treinos na semana que vem. Minha meta é voltar o quanto antes, mas infelizmente não posso assegurar em qual torneio", declarou.

Afastado dos treinamentos, o brasileiro está se dedicando à fisioterapia e aos trabalhos físicos. "Pela primeira vez estou tendo uma vida normal como a dos meus amigos e da minha família, fazendo coisas simples como ir à padaria, por exemplo. Outro dia consegui ir no estádio ver o Palmeiras jogar, coisa que não fazia há tempos", disse o tenista.

"Também estou tendo tempo para refletir uma série de coisas e a vontade de jogar só aumenta. Por isso, não vejo a hora de voltar a minha rotina de jogos, treinos e viagens", admitiu o brasileiro.

Bellucci está afastado do circuito desde o fim de abril, quando sofreu a lesão durante o Torneio de Barcelona. Seu objetivo era voltar às competições em Eastbourne, nesta semana, para se preparar para Wimbledon.

Contudo, desistiu na semana passada. Nesta terça, ele também desistiu do Grand Slam britânico. Sem Bellucci, o Brasil contará somente com Rogério Dutra Silva na chave principal masculina, a partir do dia 24.