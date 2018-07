Bellucci desiste e cai na estreia em Miami; Nadal também abandona

Thomaz Bellucci amargou neste sábado a sua quarta derrota seguida em estreias nesta temporada ao desistir do confronto que travava com o casaque Mikhail Kukushkin em sua estreia no Masters 1000 de Miami. O tenista número 1 do Brasil e atual 35 do mundo deixou o confronto após perder o segundo set por 6/3, depois de ter vencido o primeiro por 7/5.

O brasileiro não suportou as dores provocadas por uma lesão nas costas, em jogo já válido pela segunda rodada da competição, e assim manteve o seu jejum no circuito profissional, que dura desde o início de fevereiro, quando avançou à final do ATP 250 de Quito. De lá para cá, ele caiu na primeira rodada no Rio Open, no Brasil Open, no Masters de Indian Wells e agora em Miami.

Curiosamente, Kukushkin, 90º colocado da ATP, irá encarar na terceira rodada outro tenista que avançou de forma inesperada neste sábado. Trata-se do bósnio Damir Dzumhur, 94º tenista do mundo, que contou com a desistência de Rafael Nadal, quinto cabeça de chave. O espanhol começou a se sentir mal no final do segundo set, devido ao forte calor e à alta umidade em Miami, e acabou abandonando o confronto quando perdia o terceiro set por 3/0.

Por causa do problema, Nadal chegou a pedir atendimento médico por duas vezes. Antes de começar a se sentir mal, o quinto colocado do ranking mundial ganhou o primeiro set com facilidade, por 6/2, mas depois acabou caindo na segunda parcial de forma surpreendente por 6/4, antes de finalmente sucumbir em seguida.

Ou seja, as duas desistências foram determinantes para evitar um provável confronto entre Bellucci e Nadal na terceira rodada em Miami. O brasileiro já mostrou instabilidade no primeiro set diante de Kukushkin ao sofrer duas quebras de saque, mas converteu três de 12 break points na parcial para fazer 7/5 e abrir vantagem.

Já no início do segundo set, porém, Bellucci solicitou atendimento médico para tratar de dores na região lombar e, quando voltou à quadra, sofreu muito para levar a disputa empatada até 3 a 3. A partir do sétimo game, porém, o casaque conseguiu uma quebra, confirmou o seu serviço e depois voltou a converter um break point para fechar em 6/3. Em seguida, sem condições de jogo, o brasileiro desistiu.

NADAL SOFRE E CAI

Nadal, por sua vez, acabou dando adeus em Miami depois de ter caído em um jogo no qual começou de forma dominante contra Dzumhur. Sem oferecer chances de quebra de saque, confirmou dois de 12 break points para liquidar o primeiro set em 6/2.

Já na segunda parcial, porém, o bósnio conseguiu primeiro uma quebra e abriu 3/1, antes de Nadal reagir e empatar em 4/4 ao devolver a quebra no oitavo game. Porém, o espanhol começou a se sentir mal, voltou a ser superado com o serviço na mão e viu o seu adversário fechar em 6/4 a parcial.

Com seu adversário fragilizado, Dzumhur converteu dois break points em duas chances no terceiro set e logo abriu 3/0, antes de Nadal desistir em seguida. Antes disso, o espanhol chegou a receber atendimento médico no intervalo da segunda para a terceira parcial em seguida após sofrer 2/0.

WAWRINKA TAMBÉM CAI

Outro favorito que ficou pelo caminho neste sábado de forma surpreendente ao cair já na estreia foi o suíço Stanislas Wawrinka. Quarto cabeça de chave, ele foi derrotado pelo russo Andrey Kuznetsov, 51º colocado da ATP, por 2 sets a 0, com parciais 6/4 e 6/3.

Curiosamente, Wawrinka havia eliminado Kuznetsov na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, na semana retrasada, também nos Estados Unidos, antes de reencontrar o adversário e desta vez levar a pior.

Com o troco em Kuznetsov, o russo se credenciou para enfrentar na terceira rodada o vencedor do confronto entre o norte-americano Sam Querrey e o francês Adrian Mannarino, programado para acontecer ainda neste sábado.

Já o japonês Kei Nishikori fez valer a sua condição de sexto cabeça de chave na estreia ao bater o francês Pierre-Hugues Herbert por 6/2 e 7/6 (7/4). Assim, o asiático irá encarar na terceira rodada o ucraniano Alexandr Dolgopolov, que superou o italiano Andreas Seppi por duplo 6/4 em outro jogo do dia.

O canadense Milos Raonic, finalista em Indian Wells no último domingo, também estreou com vitória em Miami ao bater o norte-americano Denis Kudla por 7/6 (7/4) e 6/4. O seu próximo rival, por sinal, será outro tenista da casa: Jack Sock, que contou com a desistência do ucraniano Sergiy Stakhovsky quando vencia o segundo set por 3/2, após ganhar o primeiro por 6/2.

O francês Gael Monfils, o uruguaio Pablo Cuevas, o australiano Nick Kyrgios e o búlgaro Grigor Dimitrov foram outros cabeças de chave que confirmaram favoritismo em suas estreias em jogos já encerrados neste sábado em Miami.