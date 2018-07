Bellucci destaca volta da confiança após vitória Depois de perder suas duas últimas partidas no tie-break do terceiro set - para Philipp Kohlschreiber em Montecarlo e Nicolas Almagro em Miami -, o brasileiro Thomaz Bellucci soube se impor nesta segunda-feira e derrotou o finlandês Jarko Nieminen com tranquilidade, por duplo 6/4, na estreia do Torneio de Barcelona.