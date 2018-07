Bellucci diz estar confiante para retorno aos torneios

"É bom estar de volta aos torneios, retomar a rotina dos treinos, das preparações para os jogos. Senti muita falta disso tudo. Desde sexta-feira, quando chegamos aqui (em Stuttgart), venho treinando. Senti ainda um incômodo, natural segundo o médico, mas já me sinto bem melhor e confiante em quadra", revelou Bellucci.

Número 56 do mundo, Bellucci está sem jogar desde o dia 25 de abril, quando sofreu a contusão durante a disputa do Torneio de Barcelona. Por conta da lesão, ele desistiu de jogar em Munique, Madri, Roland Garros, Eastbourne e Wimbledon. Agora, porém, está de volta ao circuito para encarar as quadras de saibro em Stuttgart.

"No ano passado, quando disputei pela primeira vez o torneio aqui, cheguei à semifinal. Foi uma semana especial em que joguei um tênis de excelente nível", lembrou Bellucci, antes da estreia em Stuttgart. Nesta terça-feira, o brasileiro jogará contra Rosol, número 40 do mundo, de quem ganhou no único encontro que eles tiveram.

"O Rosol tem um estilo muito agressivo de jogo e saca bem", avaliou o brasileiro, lembrando que o tenista checo conquistou nesta temporada o seu primeiro título no circuito da ATP, em Bucareste, na Romênia. O único confronto entre eles foi no ano passado, quando o brasileiro fez 2 a 0 no Masters de Indian Wells (EUA).