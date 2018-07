Bellucci diz que 'faltou pouco' para vencer Federer

Diante do número 1 do mundo, Bellucci teve uma boa atuação e acabou sendo eliminado por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (6/8) e 7/5. "Foi nos detalhes. Vacilei um game no terceiro set que decidiu o jogo", afirmou o brasileiro, que ocupa atualmente a 34ª colocação no ranking.

"Não tive muitas oportunidades em nenhum dos sets, então estava tentando me concentrar bastante no saque. Joguei bem, não é fácil jogar contra ele", revelou Bellucci. "Acho que estou evoluindo. Consegui jogar bem em Moscou (foi vice-campeão) e mantive um nível parecido nessa semana."

O confronto desta quarta-feira na Basileia foi o segundo entre Bellucci e Federer no circuito profissional. Antes, o suíço também tinha vencido o brasileiro em outro jogo equilibrado, em março deste ano, no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, quando fez 3/6, 6/3 e 6/4.