Bellucci diz que jogou de 'igual para igual' com Nadal

O brasileiro Thomaz Bellucci tinha uma missão quase impossível nesta segunda-feira, ao tentar vencer o número 2 do mundo Rafael Nadal pelas oitavas de final de Roland Garros. Em mais de 2h30, o melhor tenista do País na atualidade acabou derrotado por 3 sets a 0, assim como já tinha sido em 2008, mas Bellucci acha que desta vez fez um duelo mais equilibrado.

"Joguei de igual para igual com o Nadal, mas ainda me falta um pouco de experiência neste tipo de jogo", comentou o tenista após o revés no saibro de Paris. "Acho que o segundo e terceiro set foram muito bons, principalmente o segundo, pois tive chance de ganhar e acabei cometendo alguns erros bobos", continuou, lembrando a derrota por 7/5 na segunda parcial.

No geral, Bellucci considerou como positiva a sua participação. "Saio contente, do outro lado da quadra estava um cara que é muito difícil de ser batido aqui em Roland Garros. Foi o meu segundo jogo nessa quadra [o Estádio Philippe Chatrier, quadra principal do torneio parisiense], foi ótimo como experiência", disse o brasileiro, que deve ganhar cinco posições no ranking mundial.

Já o próprio Nadal, quatro vezes campeão no saibro francês, admitiu a dificuldade do confronto contra Bellucci. "Foi o rival mais difícil até agora", afirmou o espanhol, que também reconheceu a sua boa atuação. "Provavelmente, joguei minha melhor partida do torneio."

Após a derrota em Roland Garros, Bellucci já volta as suas atenções para Wimbledon. O tenista volta ao Brasil nos próximos dias e descansa até o início da semana que vem, quando inicia a sua preparação para o Grand Slam inglês.