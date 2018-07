Bellucci diz que nervosismo o atrapalhou contra Djokovic

O brasileiro Thomaz Bellucci lamentou a sua eliminação nas oitavas de final de Roma. Nesta quinta-feira, ele foi derrotado pelo sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, e admitiu que não teve a tranquilidade necessária para administrar o placar quando esteve em vantagem nos dois sets da partida.

"Faltou um pouco de tranquilidade na hora que eu estava à frente do placar", afirmou Bellucci, admitindo que ficou nervoso durante a partida. No primeiro set, ele abriu 3/2, com uma quebra de serviço, mas foi superado por 6/4. A situação se repetiu na parcial seguinte. O brasileiro chegou a estar vencendo por 4/2, mas depois disso perdeu quatro games seguidos para Djokovic.

Eliminado em Roma, Bellucci voltará ao Brasil para defender o País no confronto com o Uruguai, entre os dias 7 e 9 de maio, em Bauru, pela Copa Davis. Depois disso, ele voltará à Europa para disputar o Masters 1000 de Madri.