Bellucci é atropelado e cai na estreia do US Open

NOVA YORK - O brasileiro Thomaz Bellucci deu mais uma prova do péssimo momento que vem atravessando na segunda metade desta temporada e foi atropelado pelo espanhol Roberto Bautista Agut na estreia do US Open. Bellucci não impôs resistência ao 64.º colocado do ranking e caiu por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2, em 1h42min de partida.

Foi a quinta derrota consecutiva dele em estreias, após as quedas nas primeiras rodadas de Hamburgo, Gstaad, Kitzbühel e nos Masters 1000 de Montreal e de Cincinnati. Com isso, o brasileiro cai cada vez mais no ranking a cada semana e já não figura entre os cem melhores do mundo - é o 118.º.

Bellucci conseguiu apenas uma vitória desde que voltou de contusão no abdômen, na estreia do Torneio de Stuttgart, em julho. Com esta derrota, o brasileiro repete as campanhas de 2011 e 2012 no US Open, quando perdeu nas estreias para o israelense Dudi Sela e o espanhol Pablo Andújar, respectivamente. Melhor para Agut, que disputa a chave principal do Grand Slam norte-americano pela primeira vez e já avança à segunda rodada.

Nesta segunda-feira, Agut comandou as ações durante toda a partida e soube aproveitar o péssimo rendimento de Bellucci no segundo serviço - venceu apenas 33% dos pontos - para chegar à vitória. O espanhol confirmou seis das dez oportunidades de quebra que teve, enquanto o brasileiro quebrou uma vez o saque do adversário em quatro chances.

Em outros jogos já encerrados do dia, duas derrotas de cabeças de chave. O croata Ivan Dodig derrotou o espanhol Fernando Verdasco, 27.º favorito, por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 7/5, 1/6, 4/6 e 6/3. Já o austríaco Andreas Haider-Maurer surpreendeu o letão Ernests Gulbis, cabeça de chave número 30, também em cinco sets: 3/6, 6/3, 1/6, 7/6 (7/4) e 6/4.