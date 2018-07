Bellucci é eliminado e Nadal avança na estreia do Torneio de Acapulco

ACAPULCO - O brasileiro Thomaz Bellucci foi eliminado logo na sua partida de estreia no Torneio de Acapulco que dá 500 pontos ao campeão no ranking da ATP e fecha o giro de competições em quadras de saibro na América Latina. Enquanto isso, o espanhol Rafael Nadal, que não jogou na semana passada, avançou na competição mexicana.

Número 37 do mundo, Bellucci perdeu, de virada, para o russo Andrey Kuznetsov, 73º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4, em 1 hora e 53 minutos. Assim, o brasileiro sofreu a terceira derrota seguida e soma apenas três vitórias em nove jogos de simples disputados nesta temporada.

Bellucci começou bem a partida, disputada na noite de terça-feira, conseguiu uma quebra de serviço no quarto game e chegou a abrir 4/1. Kuznetsov ainda reagiu na parcial, devolveu a quebra no sétimo game e empatou em 4/4. Mas o brasileiro converteu um break point no 10º game e fechou a parcial em 6/4.

No segundo set, Kuznestsov conseguiu uma quebra de serviço no quinto game, o que foi decisivo para o seu triunfo por 6/4. O russo também começou melhor a terceira parcial e chegou a abrir 5/1 com duas quebras de saque, no primeiro e quinto games. Bellucci ainda devolveu uma delas, no oitavo game, mas acabou sendo derrotado por 6/4. Assim, foi eliminado logo na primeira rodada do Torneio de Acapulco.

Classificado para a segunda rodada no México, Kuznetsov vai enfrentar o argentino Leonardo Mayer, número 77 do mundo, que eliminou o mexicano Miguel Angel Reyes-Varela (6/0 e 7/6). Apesar da derrota, Bellucci segue em Acapulco para a disputa da chave de duplas. Nas quartas de final, o brasileiro e o italiano Paolo Lorenzi vão enfrentar a dupla vencedora da partida entre os mexicanos Daniel Garza e Miguel Angel Reyes-Varela e o austríaco Juergen Melzer e o alemão Philipp Petzschner.

Também na noite de terça-feira, Nadal venceu o argentino Diego Schwartzman, 157º colocado no ranking da ATP e que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em 1 hora e 8 minutos. Esta foi a primeira partida do número 5 do mundo após a conquista do Brasil Open, em São Paulo.

O Torneio de Acapulco é o terceiro torneio disputado por Nadal desde a sua recuperação de uma lesão no joelho que o deixou sete meses afastado das quadras. Na segunda rodada, o espanhol vai encarar Martin Alund, número 91 do mundo e que veio do qualifying. No Brasil Open, Nadal enfrentou o argentino nas semifinais e venceu em três sets.

O suíço Stanilas Wawrinka foi eliminado na estreia no México ao perder para o italiano Fabio Fognini (6/2 e 7/6), que agora vai enfrentar o esloveno Aljaz Bedene, algoz do argentino David Nalbandian (4/6, 6/0 e 6/4). Já o argentino Horacio Zeballos derrotou o italiano Simone Bolelli (7/5 e 6/1).