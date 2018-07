Bellucci é eliminado na estreia em Buenos Aires

Bellucci, quarto cabeça-de-chave da competição, perdeu por 6-4, 4-6 e 6-1 para o argentino Diego Schwartzman, de 20 anos e 166º do mundo, que foi convidado para disputar o torneio.

Melhor brasileiro classificado no ranking mundial, em 38º lugar, Bellucci foi eliminado também do Aberto do Brasil, nas quartas de final, e acabou vaiado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Em outro jogo da primeira rodada em Buenos Aires, o argentino Federico Delbonis derrotou o português João Sousa por 6-1 e 6-4.