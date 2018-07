Bellucci é eliminado na estreia em torneio de Nottingham

O brasileiro Thomaz Bellucci segue com seu histórico negativo nas quadras de grama. Nesta segunda-feira, o número 62 do mundo do tênis caiu logo na sua partida de estreia no Torneio de Nottingham ao perder para o australiano John Millman, o 67º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 2/6 e 6/2, em 2 horas e 12 minutos.

O forte saque ajudou Bellucci no duelo com Millman, mas não foi suficiente para impedir a eliminação precoce em Nottingham. O brasileiro disparou 14 aces na partida, contra apenas dois do australiano. Além disso, venceu 70% dos pontos disputado no primeiro serviço, contra um aproveitamento de 67% do seu adversário.

No primeiro set, o brasileiro conseguiu uma quebra de saque no game inicial, mas perdeu o seu serviço no oitavo, sendo batido no tie-break. No segundo, Bellucci abriu 3/0 com uma quebra de saque e não teve dificuldade para aplicar 6/2. Já no set decisivo, após um início equilibrado, o brasileiro perdeu seu saque no quinto e sétimo games, sendo derrotado por 6/2.

Assim, Bellucci foi eliminado na sua primeira partida na grama nesta temporada, piso onde não triunfa desde 2011. Agora ele segue para a disputa de Wimbledon, enquanto seu algoz vai encarar o norte-americano Steve Johnson na segunda rodada em Nottingham.

Também nesta segunda-feira, o tunisiano Malek Jaziri, o israelense Dudi Sela, o alemão Benjamin Becker, o norte-americano Ernesto Escobedo e o russo Mikhail Youzhny avançaram na estreia do torneio preparatório para Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, que começará na próxima segunda-feira.