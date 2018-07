Bellucci é eliminado na primeira fase do Torneio de Hamburgo

O brasileiro Thomaz Bellucci não conseguiu aproveitar a segunda chance que teve no Torneio de Hamburgo, na Alemanha, e acabou sendo eliminado logo na sua partida de estreia na chave principal do ATP 500 alemão, disputado em quadras de saibro. Nesta quarta-feira, o número 96 do mundo deixou definitivamente a disputa ao perder para o espanhol Pablo Andujar, 78º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2, em 1 hora e 57 minutos.

Eliminado no qualifying em Hamburgo, Bellucci acabou entrando na chave principal do torneio como lucky loser, por ter o melhor ranking entre os tenistas derrotados na última rodada do classificatório, graças à desistência Roberto Bautista-Agut. Além disso, o espanhol era o cabeça de chave número 6 do Torneio de Hamburgo, o que levou o brasileiro a estrear apenas nas oitavas de final.

Apesar disso, Bellucci não conseguiu aproveitar a nova oportunidade, mesmo que tivesse vantagem de 3 a 1 no confronto direto com Andujar. Agora, o espanhol vai encarar o vencedor do duelo entre o compatriota Fernando Verdasco e o alemão Dustin Brown.

O espanhol começou o duelo com uma quebra de serviço no primeiro game, abriu 2/0 e depois fez 5/2 ao converter um break point no sétimo game. Bellucci devolveu uma das quebras em seguida, mas não conseguiu evitar a derrota por 6/4. O brasileiro reagiu no segundo set, conseguiu uma quebra de saque no quarto game, abriu 4/1 e venceu a parcial por 6/3, empatando o jogo.

Bellucci, porém, não conseguiu manter o ritmo no set decisivo e viu Andujar abrir 3/0 com uma quebra de saque no segundo game. Assim, acabou sendo facilmente batido por 6/2 pelo espanhol, que classificou para as oitavas de final do Torneio de Hamburgo.

Também nesta quarta-feira, vários cabeças de chave foram eliminados no ATP 500 alemão. O italiano Fabio Fognini, o segundo pré-classificado e número 15 do mundo, perdeu para o sérvio Filip Krajinovic, 149º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0. Irritado, o italiano chegou a quebrar a raquete com um pé durante o jogo.

Fognini era o atual campeão do Torneio de Hamburgo. Seu algoz, Krajinovic, agora terá pela frente o também sérvio Dusan Lajovic, que derrotou o argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Além de Fognini e Berlocq, outros cabeças de chave eliminados nas partidas já encerradas desta quarta-feira foram o russo Mikhail Youzhny, o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, o argentino Federico Delbonis e o português João Sousa. O ucraniano Alexandr Dolgopolov foi uma exceção ao vencer o polonês Jerzy Janowicz (6/4 e 6/1).