Bellucci é eliminado na Suécia com derrota para alemão de 18 anos

A participação de Thomaz Bellucci na chave de simples do Torneio de Bastad, ATP 250 sueco disputado em quadras de saibro, parou nas quartas de final. Nesta sexta-feira, o número 41 do mundo foi eliminado ao perder de virada para o alemão Alexander Zverev, 123º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/2, em 2 horas e 27 minutos.

Este foi o segundo confronto entre Bellucci e o alemão, de apenas 18 anos, que também havia se dado melhor no duelo anterior, também nesta temporada, no Torneio de Nottingham. Dessa vez, para a derrota, pesou o aproveitamento ruim de Bellucci nos break points - converteu 5 de 18.

Bellucci viu Zverev abrir 3/0 no começo do primeiro set, com uma quebra de saque no segundo game, mas depois reagiu, a devolvendo no quinto. O duelo seguiu igual até o 11º game, quando Bellucci converteu break point. Na sequência, confirmou o seu saque e fechou a parcial em 7/5.

Embalado, Bellucci começou o segundo set com uma quebra, que Zverev devolveu no quarto game. Em seguida, porém, o brasileiro converteu mais um break point, abriu 4/2 e parecia perto da classificação à semifinais do Torneio de Bastad. Só que Zverev se recuperou e venceu sete games seguidos, fechando o segundo set em 6/4 e abrindo confortáveis 3/0 na terceira parcial.

Bellucci ainda perdeu o seu saque no sexto game, com o alemão fazendo 5/1, devolveu uma das quebras na sequência, mas depois voltou a perder o seu serviço, sendo batido por 6/2 e deixando a competição em Bastad. Já Zverev disputará uma vaga na decisão de simples contra o vencedor da partida entre o francês Paul-Henri Mathieu e o espanhol Tommy Robredo.

Agora resta ao brasileiro a participação na chave de duplas do ATP 250 sueco. Ele e João Souza estão nas semifinais e vão enfrentar ainda nesta sexta o francês Jeremy Chardy e o polonês Lukasz Kubot.