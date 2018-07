Bellucci é eliminado por Bautista Agut e Soares avança nas duplas

Após perder apenas um game na sua partida de estreia no Torneio de Barcelona, o brasileiro Thomaz Bellucci acabou sendo eliminado na segunda rodada do ATP 500 espanhol, disputado em quadras de saibro. Nesta terça-feira, o número 75 do mundo perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, para o espanhol Roberto Bautista Agut, 16.º colocado no ranking, em partida com 1 hora e 18 minutos de duração.

Bautista Agut conseguiu duas quebras de serviço na partida, sendo uma em cada set, no sexto game do primeiro e no terceiro do segundo. Já Bellucci teve apenas um break point no confronto, no segundo set, mas não conseguiu convertê-lo, sendo eliminado em Barcelona.

Com o resultado, Bautista Agut fez 2 a 1 no confronto direto e se vingou da derrota no duelo anterior com Bellucci, em setembro de 2014, pela repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis. O próximo adversário de Bautista Agut sairá do confronto entre o uruguaio Pablo Cuevas e o também espanhol Roberto Carballes Baena.

Bellucci ainda permanece em Barcelona, à espera de uma vaga na chave de duplas em Barcelona. Depois, ele seguirá para Istambul, onde jogará um torneio de nível ATP 250 na próxima semana. "O Agut jogou muito bem hoje, não deu muito espaço. O Thomaz jogou legal, estamos crescendo", resumiu o técnico João Zwetsch.

Ainda pela primeira rodada, o português João Sousa bateu o francês Kenny De Schepper (6/4, 3/6 e 6/3) e agora vai encarar o colombiano Santiago Giraldo. Já o dominicano Victor Estrella superou o austríaco Dominic Thiem (6/3 e 7/6) e será o adversário de estreia do croata Marin Cilic no ATP 500 espanhol.

DUPLAS

Já o brasileiro Bruno Soares estreou com vitória na chave de duplas em Barcelona. Ele e o austríaco Alexander Peya derrotaram os colombianos Juan Sebastian Cabal e Santiago Giraldo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 9 minutos.

Soares e Peya começaram melhor a partida e abriram 3/0 no primeiro set, se aproveitando de duas duplas-faltas cometidas por Cabal no segundo game, em que o brasileiro e o austríaco conseguiram a quebra de serviço, encaminhando o triunfo por 6/3.

No segundo set, a dupla colombiana converteu break point no quarto game, abrindo 3/1, mas a reação de Soares e Peya foi imediata. Eles conseguiram quebras de serviço no quinto e sétimo games e fecharam a parcial em 6/4, para avançar em Barcelona.

Nas quartas de final, Soares e Peya vão encarar os vencedores do duelo entre os argentinos Leonardo Mayer e Juan Monaco e os espanhóis Albert Montañes e Albert Ramos.