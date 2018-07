Bellucci é eliminado por croata na estreia e Murray avança em Indian Wells

O brasileiro Thomaz Bellucci foi eliminado na sua partida de estreia no Masters 1000 de Indian Wells, disputado em piso rápido. O número 33 do mundo, que só precisou entrar em quadra na segunda rodada por ser um dos cabeças de chave, perdeu para o croata Borna Coric, 47º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em 1 hora e 26 minutos.

Este foi o segundo jogo entre Bellucci e Coric, com o croata novamente se dando melhor. No ano passado, o duelo foi em Florianópolis, pela repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis, com o brasileiro abandonando a quadra no quarto set, lesionado - essa derrota confirmou o rebaixamento da equipe do País no torneio.

Dessa vez, Bellucci não conseguiu se impor no seu saque. Coric abriu 4/1 no primeiro set com duas quebras de saque. O brasileiro devolveu uma delas, mas perdeu seu saque na sequência, sendo batido por 6/2.

Na segunda parcial, Coric repetiu o placar, tendo convertido break points no terceiro e sétimo games. Classificado, o croata agora terá pela frente em Indian Wells o checo Tomas Berdych, numero 7 do mundo, que neste sábado bateu o argentino Juan Martin del Potro por 7/6 e 6/2. Já Bellucci, ao lado do argentino Guido Pella, segue vivo na chave de duplas do Masters 1000 californiano.

MURRAY VENCE

Também na noite deste sábado, o britânico Andy Murray triunfou na sua estreia em Indian Wells. O número 2 do mundo avançou ao bater o espanhol Marcel Granollers, 92º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3), em 1 hora e 40 minutos.

Murray nunca foi em campeão em Indian Wells e só disputou uma final, em 2009. Na terceira rodada, o escocês vai encarar o argentino Federico Delbonis, número 53 do mundo, que eliminou o cabeça de chave português João Souza, por 2 a 0, com parciais de 7/6 e 6/4.