Bellucci é eliminado por Ferrer em Barcelona

Depois de passar por Guillermo Garcia-Lopez, Thomaz Bellucci parou em outro tenista espanhol e foi eliminado nas quartas de final do Torneio de Barcelona, disputado em quadras de saibro e que dá 500 pontos ao campeão no ranking da ATP. Nesta sexta-feira, o brasileiro foi derrotado por David Ferrer por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0.

Esta foi a segunda derrota de Bellucci para o espanhol, que havia avançado às quartas de final com o abandono do italiano Simone Bolelli. Antes, os dois tenistas haviam se enfrentado no Torneio de Acapulco neste ano, nas oitavas de final.

De consolo para o brasileiro, fica o fato de ter feito uma campanha muito superior a do ano passado em Barcelona, quando parou na primeira rodada. Assim, Bellucci, que eliminou o finlandês Jarkko Nieminen, o romeno Victor Hanescu e Garcia-López, deve entrar no Top 30 do ranking da ATP na próxima semana.

Nas semifinais, Ferrer, que é o cabeça de chave número 8 em Barcelona, vai enfrentar o vencedor do jogo entre o também espanhol Fernando Verdasco, quinto favorito, e o letão Ernests Gulbis, que se enfrentam ainda nesta sexta-feira.

No primeiro set, Bellucci teve quatro chances para quebrar o serviço de Ferrer, mas não aproveitou nenhuma delas. Já o espanhol, que teve seis oportunidades, conseguiu quebrar o serviço do tenista brasileiro no quinto game, o que foi fundamental para triunfar na primeira parcial por 6/4.

Bellucci não se encontrou no segundo set e cometeu muitos erros. Já Ferrer soube se aproveitar das falhas do adversário para conseguir três quebras de serviço contra o brasileiro fechando a parcial em 6/0 para avançar às semifinais em Barcelona.