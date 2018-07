Bellucci é eliminado por Nadal em Roland Garros

Thierry Roge/Reuters

PARIS - Thomaz Bellucci foi eliminado pelo espanhol Rafael Nadal nas oitavas de final de Roland Garros. Em uma partida em que oscilou bons momentos com erros bobos, o brasileiro foi derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/5 e 6/4, em 2 horas e 33 minutos.

Na partida, Bellucci conseguiu quatro quebras de serviço, que, porém, foram insuficientes para que ele triunfasse no segundo confronto com Nadal, ambos em Roland Garros. O brasileiro cometeu 40 erros não forçados contra 27 do espanhol, além de ter deixado a partida com 18 winners, nove a menos do que Nadal.

Apesar da eliminação, Bellucci deixa Roland Garros com motivos para comemorar. Afinal, nunca havia ido tão longe em um Grand Slam e, assim, deve subir valiosas posições no ranking da ATP. Nas quartas de final, Nadal, que luta pelo seu quinto título em Roland Garros, vai enfrentar o vencedor do jogo entre os espanhóis Fernando Verdasco e Nicolás Almagro.

Nervoso, Bellucci teve o seu saque quebrado por Nadal logo no primeiro game e viu o adversário abrir 2/0 com facilidade. Oscilando muito, o brasileiro ainda conseguiu se recuperar, com uma quebra de serviço e empatou o set em 2/2, mas não conseguiu confirmar o seu saque em seguida.

Com facilidade, Nadal fechou o primeiro set em 6/2, se aproveitando das falhas de Bellucci, com oito erros não-forçados e aproveitamento de apenas 48% dos pontos quando conseguia colocar o seu primeiro serviço em quadra.

No segundo set, os dois tenistas conseguiram confirmar o serviço nos primeiros games. No quinto e no sexto games, cada tenista conseguiu uma quebra de serviço e, assim, o jogo seguiu igual até o oitavo game.

No nono game, porém, Bellucci cometeu dupla falta e teve o serviço quebrado por Nadal, que cedeu o seu saque no game seguinte. Mas o brasileiro não conseguiu confirmar o seu serviço e o espanhol fez 6/5, fechando o segundo set logo em seguida, se aproveitando dos 16 erros não-forçados do oponente.

Como no primeiro set, o confronto entre Bellucci e Nadal teve várias quebras de serviço no começo da terceira parcial. A primeira foi obtida pelo espanhol no primeiro game, mas, em seguida, foi a vez do brasileiro, que voltou a ceder o seu saque no quinto game. Esta quebra foi decisiva, já que depois disso os dois tenistas confirmaram o serviço. Assim, Nadal triunfou por 6/4 e avançou em Roland Garros.

Também nesta segunda-feira, o austríaco Jurgen Melzer se garantiu nas quartas de final de Roland Garros ao derrotar o russo Teimuraz Gabashvili por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 4/6, 6/1 e 6/4. Seu próximo adversário será o sérvio Novak Djokovic.