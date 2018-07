Bellucci e Feijão arrasam suecos e vão à semifinal de duplas em Bastad

Sem terem o saque quebrado por nenhuma vez e convertendo quatro de oito break points, eles assim encaminharam a vitória em apenas 51 minutos de jogo.

Com o triunfo sobre a parceria que defendia a condição de quarta cabeça de chave do ATP 250 local, Bellucci e Feijão se credenciaram para enfrentar na próxima fase o francês Jeremy Chardy e o polonês Lukasz Kubot, que nesta quinta derrotaram o bielo-russo Sergey Betov e o russo Mikhail Elgin por 2 sets a 1, com 6/3, 6/7 (7/9) e 10/7.

A vitória também manteve a semana perfeita para Bellucci em Bastad, onde ele também já assegurou classificação para as quartas de final da chave simples com duas vitórias tranquilas nas duas primeiras rodadas. Já Feijão vem se redimindo nas duplas após ter decepcionado logo na estreia em simples, na qual caiu diante do brasileiro naturalizado sueco Christian Lindell, apenas o 177º tenista do mundo, que depois viria a ser eliminado por Bellucci.

Mas, se os dois principais tenistas brasileiros da atualidade seguiram em frente nas duplas em Bastad, Rogério Dutra Silva acabou sendo eliminado na mesma disputa nesta quinta. Ao lado do francês Kenny De Schepper, Rogerinho caiu diante dos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, cabeças de chave número 1, que venceram com parciais de 6/4 e 6/1.

Assim, a parceria sul-americana também foi à semifinal e terá como próximos adversários o norte-americano Nicholas Monroe e o neozelandês Artem Sitak, que nas quartas passaram pelos suecos Jonathan Mridha e Fred Simonsson por 7/6 (10/8) e 6/1.

SIMPLES - Mais quatro tenistas asseguraram classificação às quartas de final da chave de simples do Torneio de Bastad em jogos já encerrados nesta quinta-feira. Um deles foi o francês Benoit Paire, que surpreendeu o belga David Goffin, principal cabeça de chave, com uma vitória por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/3.

Assim, Paire se credenciou para encarar na próxima fase o usbeque Denis Istomin, que em outro duelo do dia passou pelo espanhol Nicolás Almagro por duplo 6/3.

Outro confronto definido das quartas será entre o espanhol Tommy Robredo, segundo cabeça de chave, e o francês Paul-Henri Mathieu. O primeiro deles avançou ao superar o seu compatriota Albert Ramos por duplo 6/4. Já o segundo eliminou o letão Ernests Gulbis por duplo 6/3.