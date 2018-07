Bellucci e Feijão avançam à semifinal em challenger na Itália

Os brasileiros Thomaz Bellucci e João Souza, o Feijão, venceram suas partidas nesta sexta-feira e avançaram às semifinais do Challenger de Biella, na Itália. Número 1 do Brasil, Bellucci foi quem mais sofreu para seguir vivo na chave, ao vencer o argentino Guido Andreozzi de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 6/3.

Na semifinal, Bellucci vai enfrentar o vencedor do confronto entre o local Stefano Napolitano e o sérvio Dusan Lajovic. Eles se enfrentam ainda nesta sexta, no saibro da competição italiana. O challenger é o último torneio de Bellucci no circuito antes de vir ao Rio de Janeiro para defender o Brasil na Olimpíada, em simples e duplas.

Fora dos Jogos, Feijão tenta emplacar boa sequência de jogos na Europa. E, nesta sexta, manteve a meta de chegar à final ao superar o eslovaco Andrej Martin, cabeça de chave número 6, por 7/6 (7/3) e 6/1. Na semifinal, o brasileiro terá o espanhol Enrique López-Pérez ou o local Federico Gaio.

Feijão vem embalado na chave italiana pela vitória sobre o principal favorito ao título, logo na estreia. O local Paolo Lorenzi entrou na competição com status de favoritíssimo após conquistar o ATP 250 de Kitzbühel, na Áustria, no fim de semana. Foi seu primeiro troféu de nível ATP na carreira.