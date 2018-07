Bellucci e Feijão são eliminados nas duplas em Gstaad

No primeiro set, Bellucci e Feijão converteram um de cinco break points, mas também perderam o saque uma vez. Assim, a definição da parcial seguiu para o tie-break, e os argentinos se deram melhor. Os brasileiros desperdiçaram os dois break points que tiveram no segundo set. Já Ker e Monaco aproveitaram uma única chance no set, o que foi suficiente para definirem a vitória.

Apesar da eliminação, Bellucci e Feijão seguem em Gstaad, pois vão participar da chave de simples. Atual campeão, Bellucci estreará contra o argentino Federico Delbonis, que vem embalado após ser finalista no Torneio de Hamburgo. Já Feijão passou pelo qualifying e vai encarar o holandês Robin Haase na primeira rodada.

OUTROS RESULTADOS - O espanhol Marcel Granollers, número 51 do mundo, avançou para a segunda rodada em Gstaad ao vencer o checo Lukas Rosol, 40º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Na segunda rodada, ele vai encarar o vencedor do duelo entre Bellucci e Delbonis.

Já o russo Andrey Kuznetsov, número 82 do mundo, estreou com vitória em Gstaad ao superar o ucraniano Sergiy Stahovsky por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/2.