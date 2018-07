Bellucci e Feijão são eliminados nas duplas no Masters de Miami

Após cair na chave de simples, Thomaz Bellucci também se despediu nas duplas no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, na noite desta segunda-feira. Ele e João Souza, o Feijão, foram superados pelo croata Marin Draganja e pelo finlandês Henri Kontinen por 2 sets a 0, com duplo 6/3, e foram eliminados na segunda rodada, equivalente às oitavas de final.

Convidados da organização, Bellucci e Feijão contaram com o abandono dos espanhóis Marcel Granollers e Marc López para vencer na estreia. A dupla cabeça de chave número 5 desistiu quando perdia por 2/1 no set inicial após López sofrer uma torção no tornozelo. Na sequência, os brasileiros não resistiram à Draganja/Kontinen.

Com a queda, restou apenas Bruno Soares e Marcelo Melo representando o Brasil em Miami. Na segunda, eles avançaram às quartas de final nas duplas. Bellucci foi eliminado na chave de simples no mesmo dia pelo ucraniano Alexandr Dolgopolov, na terceira rodada.

FEMININO

Cada vez mais embalada no circuito, a romena Simona Halep fez mais uma vítima na madrugada desta terça. A tenista número 3 do mundo, campeã em Dubai e Indian Wells, superou a italiana Flavia Pennetta por 6/3 e 7/5 e avançou às quartas de final. Sua próxima adversária será a local Sloane Stephens, que superou a suíça Belinda Bencic por 6/4 e 7/6 (7/5).

A número 1 Serena Williams conheceu sua rival na noite passada. Após despachar a russa Svetlana Kuznetsova, a favorita ao título terá pela frente a alemã Sabine Lisicki, que venceu a italiana Sara Errani por 6/1 e 6/2. Os outros confrontos das quartas de final terão a local Venus Williams enfrentando a espanhola Carla Suárez Navarro, e a alemã Andrea Petkovic contra a checa Karolina Pliskova.