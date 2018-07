Bellucci e Melo caem nas duplas; Feijão e Mello vencem

Já João Souza, o Feijão, estreou com vitória nas duplas do Grand Slam atuando ao lado de Ricardo Mello. Os dois venceram os colombianos Alejandro Falla e Santiago Giraldo por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 7/5 e 6/4.

Com a vitória, os brasileiros enfrentarão na segunda rodada o vencedor do confronto entre a dupla de austríacos Olivier Marach e Alexander Peya, cabeças de chave número 9, e a parceria formada pelo romeno Victor Hanescu e o belga Olivier Rochus.

O Brasil ainda está sendo representado nas duplas em Melbourne por Bruno Soares e André Sá, que já formaram a principal parceria do País. Porém, eles agora não atuam mais juntos e estão jogando ao lado de tenistas estrangeiros na Austrália.

Soares estreará em Melbourne ao lado do norte-americano Eric Butorac. Eles enfrentarão na primeira rodada o português Frederico Gil e o espanhol Daniel Gimeno-Traver. Enquanto isso, Sá tem como parceiro o eslovaco Michal Mertinak e irá começar sua participação no Grand Slam contra os ucranianos Alexandr Dolgopolov e Denys Molchanov. Os dois confrontos estão programados para esta quinta-feira.

Também nesta quinta, o Brasil estará em quadra no torneio de simples masculino do Aberto da Austrália. Depois de estrearem com vitória na última terça, Bellucci vai encarar o francês Gael Monfils, enquanto Ricardo Mello medirá forças com Jo-Wilfried Tsonga, principal tenista da França na atualidade e hoje na sexta colocação do ranking mundial.