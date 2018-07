Bellucci e Monteiro sofrem, mas vencem e Brasil faz 5 a 0 sobre Equador

Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro confirmaram o favoritismo neste domingo, venceram seus jogos e sacramentaram o triunfo brasileiro sobre o Equador por 5 a 0, em duelo válido pelo Zonal Americano I e disputado em quadra de saibro na cidade de Ambato, que fica 2.500 metros acima do nível do mar.

Como o confronto já havia sido decidido no sábado, após a vitória nas duplas de Marcelo Melo e Bruno Soares sobre Gonzalo Escobar e Roberto Quiroz, por 3 a 0, as partidas deste domingo haviam se tornado amistosas, disputadas apenas em melhor de três sets. O Equador, assim, escalou seus tenistas reservas de simples. Ainda assim, os brasileiros sofreram para ganhar.

Principal tenista brasileiro e 67º do ranking da ATP, Bellucci encarou Ivan Endara, apenas o 428º do mundo, e teve dificuldade no primeiro set, mas se impôs no segundo e venceu por 2 a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/4.

Já Monteiro, 81º do ranking, chegou a perder o primeiro set para Gonzalo Escobar, 516º, mas reagiu e venceu de virada, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/3. Os dois brasileiros, assim, depois de terem vencido seus jogos na sexta-feira, deixaram o confronto invictos.

Os playoffs da Davis serão disputados em setembro e o adversário brasileiro será conhecido por sorteio, na próxima semana. Se avançar, o Brasil voltará a jogar na elite do torneio, o que não acontece desde 2015.