Bellucci e Rogerinho levam viradas e são eliminados nas quartas em Santiago

Os brasileiros Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva levaram viradas nesta quinta-feira e foram eliminados nas quartas de final do Challenger de Santiago, no Chile. A derrota deve custar boas posições no ranking a Rogerinho, atual tenista número 1 do Brasil e 104º do mundo.

Em busca de recuperação no circuito, Bellucci começou bem contra o eslovaco Jozef Kovalik, mas acabou perdendo o segundo e o terceiro sets para o 145º do ranking mundial, em uma batalha de 3h21min. O europeu levou a melhor pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 7/6 (7/4) e 6/3.

"Foi um jogo difícil e longo, decidido no segundo set, onde acabei tendo muitas chances no começo. Saquei em 4/3 no segundo, não joguei bem no game e o set acabou indo para o tie-break. Errei muito. É difícil sair com uma derrota da quadra depois de estar praticamente com o jogo na mão", lamentou o tenista, que já havia perdido em três sets nas estreias no Rio Open e no Brasil Open.

Apesar disso, o brasileiro fez avaliação positiva de sua participação na competição chilena. "Foi uma semana produtiva. Fiz três jogos e ganhei um pouco mais de ritmo. Vou voltar a treinar e voltar com tudo para os próximos torneios, levando isso tudo como aprendizado", disse Bellucci, que mira a reação no ranking.

Atual 133º do mundo, ele pode ganhar uma posição na lista da ATP, apesar da queda nesta quinta. O brasileiro voltará a treinar em Bradenton, sua nova base, nos Estados Unidos, pelas próximas duas semanas. Ele retornará às quadras no Challenger de San Luis Potosi, no México, no dia 27.

Rogerinho, por sua vez, foi batido pelo espanhol Carlos Gomez Herrera, que veio do qualifying e é o atual 356º do ranking, por 4/6, 6/3 e 6/3, em 2h02min de partida. Com o resultado, o brasileiro poderá cair para o 115º lugar do ranking. No ano passado, Rogerinho chegou a figurar em 63º.