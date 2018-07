Bellucci elimina Haas na chave de duplas em Stuttgart Horas após ser eliminado na chave de simples, Thomaz Bellucci venceu mais uma nas duplas no Torneio de Stuttgart. Ao lado do argentino Facundo Bagnis, o brasileiro eliminou os anfitriões Tommy Haas e Robin Kern por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, e avançou às semifinais.