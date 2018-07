Bellucci encara Clezar em estreia no Brasil Open

O confronto entre Bellucci e Clezar, de 20 anos, foi definido por sorteio ao fim da disputa do qualificatório. "Foram 3 dias ótimos, me senti muito bem em quadra. Hoje com certeza foi uma das minhas melhores partidas em um jogo que também posso colocar entre os mais importantes que já disputei", comentou Clezar, após vencer o equatoriano Julio Cesar Campozano por 2 sets a 0, na rodada final do qualificatório.

Com o triunfo, Clezar disputará a chave principal do Brasil Open pela segunda vez. A primeira aconteceu em 2011, quando o torneio ainda era realizado na Costa do Sauipe. Na ocasião, ele recebeu convite para entrar na competição. "A sensação é muito boa, jogar em casa, diante da torcida, motiva bastante". A partida contra Bellucci está marcada para esta terça, por volta das 19 horas.

Além de Clezar, o brasileiro João Souza, o Feijão, entrou na chave principal ao vencer as três partidas disputadas no qualificatório. No último duelo, superou o espanhol Javier Martí por 2 a 0. "Foi um jogo bastante duro e muito mental, como eu já esperava. No primeiro set eu tive uma larga vantagem e com duas quebras consegui me impor. Depois que perdi meu saque consegui puxar a energia de novo para fechar", analisou.

Feijão fará sua estreia contra o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo. Se avançar na competição, enfrentará logo na segunda rodada o favorito Rafael Nadal, grande estrela desta edição do Brasil Open.

Furaram o qualificatório também os chilenos Jorge Aguilar e Paul Capdeville. O primeiro vai encarar o argentino David Nalbandian, ex-Top 10, na primeira rodada. O segundo terá pela frente o argentino Horácio Zeballos, campeão do Torneio de Viña de Mar, na noite de domingo, ao vencer Nadal na decisão.

Outro brasileiro na chave principal, Ricardo Mello foi surpreendido nesta segunda com a mudança do seu adversário a poucos minutos de sua estreia no torneio. Ele deveria enfrentar o argentino Leonardo Mayer, que acabou desistindo por conta de dores nas costas. Em seu lugar, jogará outro tenista da Argentina, Martin Alund.

Alund foi eliminado na última rodada do qualificatório, mas se tornou "lucky loser" com o abandono de Mayer. Ganhou a vaga na chave principal e pode protagonizar o jogo de despedida de Mello. O brasileiro já anunciou que o Brasil Open é seu último torneio profissional da carreira.