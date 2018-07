Bellucci encara espanhol na estreia no Masters de Madri Eliminado do Torneio de Estoril na sexta-feira, o brasileiro Thomaz Bellucci já sabe quem enfrentará na estreia no Masters 1000 de Madri. O número 1 do Brasil e 31 do mundo vai duelar com o espanhol Pablo Andujar, atual número 48 do ranking da ATP.