Bellucci encerra parceria com o técnico João Zwestch O brasileiro Thomaz Bellucci anunciou neste domingo que João Zwestch não é mais o seu técnico. A parceria do tenista paulista com o treinador gaúcho durou dois anos e teve o seu fim anunciado na mesma semana em que o 27º colocado no ranking da ATP fez duras críticas aos técnico e a ex-jogadores brasileiros.