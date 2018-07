Bellucci encerra pré-temporada e viaja à Nova Zelândia

Do outro lado do mundo, Bellucci iniciará a sua temporada no Torneio de Auckland, que será disputado a partir da próxima segunda. Depois, o brasileiro jogará o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, que começa no dia 14 de janeiro, em Melbourne.

A sequência de sua temporada após participar do Aberto da Austrália já está definida. No primeiro final de semana de fevereiro, Bellucci defenderá o Brasil contra o Estados Unidos, fora de casa, pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis - o País volta à elite da competição após dez anos. Depois, jogará o Brasil Open, em São Paulo; o Torneio de Acapulco, no México; e, já em março, dois Masters 1000 nos Estados Unidos: Indian Wells e Miami.

Nesta segunda, Bellucci fez um resumo do que foi 2012 para ele. "O primeiro semestre não foi tão bom quanto eu esperava, não consegui jogar o meu melhor tênis e, por consequência, não tive também os resultados que esperava. Já no segundo semestre, as coisas caminharam mais próximas do que eu gostaria, joguei melhor", resumiu o brasileiro, que completou 25 anos no último domingo.

Com a melhora no segundo semestre, somada à pré-temporada, Bellucci acredita que poderá dar o salto necessário em 2013 para figurar entre os 20 melhores do mundo. "Fui ajustando algumas coisas no meu jogo e meu nível foi subindo durante este ano, o que foi positivo, principalmente em termos de expectativas para o ano que vem", afirmou.

"Aproveito para desejar um feliz Ano Novo, de muita felicidade, saúde e conquistas e a agradecer a todos que torceram e me acompanharam durante 2012", finalizou o número 1 do Brasil.