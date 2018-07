Bellucci enfrenta Giraldo na estreia em Barcelona

Os dois tenistas já se enfrentaram duas vezes, com vitórias do colombiano. A última aconteceu no Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, no início do ano. Se superar o rival, Bellucci vai encarar na segunda rodada o vencedor do duelo entre os espanhóis Ruben Ramirez Hidalgo e Albert Ramos.

Em caso de nova vitória, o cabeça de chave número 13 poderá ter pela frente Rafael Nadal, líder do ranking, nas oitavas de final. "O Rei do Saibro" acumula cinco títulos seguidos em Barcelona, entre 2005 e 2009. No ano passado, ele ficou de fora da competição.

Os outros favoritos do ATP 500 são o escocês Andy Murray, segundo cabeça de chave, e o sueco Robin Soderling, terceiro pré-classificado. O checo Tomas Berdych e o austríaco Jurgen Melzer também estão na briga. Os espanhóis David Ferrer e Nicolas Almagro, especialistas em saibro, e o francês Gael Monfils são os outros cabeças de chave que estrearão direto na segunda rodada.