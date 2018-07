Bellucci enfrenta Kohlschreiber na estreia em Montecarlo

Bellucci foi derrotado por Kohlschreiber no único confronto entre os dois tenistas no circuito profissional. O jogo foi disputado no início deste ano, no Torneio de Auckland, na Nova Zelândia. A partida, porém, foi realizada em piso rápido, diferente do saibro de Montecarlo, especialidade do brasileiro.

Se superar o alemão, Bellucci poderá fazer seu segundo confronto com um top 10 nesta temporada. No Aberto da Austrália, o brasileiro foi derrotado pelo americano Andy Roddick. Terceiro cabeça de chave, Murray entrará direto na segunda rodada do Masters.

O primeiro cabeça de chave do torneio será o sérvio Novak Djokovic, que vai esperar o confronto entre os franceses Florent Serra e Stephane Robert. O espanhol Rafael Nadal, cabeça número dois, aguardará o duelo entre o argentino Eduardo Schwank e um tenista do qualifying. O número 1 do mundo, Roger Federer, não jogará em Montecarlo.