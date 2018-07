Bellucci enfrenta Nieminen na estreia em Barcelona

Cabeça de chave número 13 do torneio, o brasileiro enfrentará o finlandês pela segunda vez no circuito profissional. Em 2008, ele foi derrotado por 2 sets a 1 no piso rápido do Torneio de Estocolmo.

Se vencer Nieminen, Bellucci terá pela frente o vitorioso do duelo entre o alemão Benjamin Becker e o romeno Victor Hanescu. Com um novo triunfo, o brasileiro poderá cruzar com o espanhol Rafael Nadal, campeão do Masters 1000 de Montecarlo neste domingo, nas oitavas de final.

O brasileiro também vai disputar o torneio de duplas no saibro espanhol. Ele jogará ao lado do argentino Horacio Zeballos. Na estreia, eles vão enfrentar os poloneses Marcin Matkowski e Mariusz Fyrstenberg.