Bellucci enfrenta venezuelano na estreia em challenger

Bellucci optou por jogar no saibro alemão porque foi eliminado de forma surpreendente logo na primeira rodada do qualifying na grama do Grand Slam britânico, na semana passada. A queda inesperada obrigou o tenista a reorganizar sua agenda de torneios para as próximas semanas.

Assim, ele jogará em Marburg e também em Braunschweig para se preparar para a sequência do seu calendário. Depois ele vai entrar em quadra em Stuttgart, Hamburgo, Gstaad e Kitzbuhel.