Bellucci entra no Top 40 do ranking após ir às quartas na Suécia

As duas vitórias conquistadas por Thomaz Bellucci no Torneio de Bastad, na Suécia, na última semana foram suficientes para colocar o brasileiro no grupo dos 40 melhores tenistas do mundo. Na atualização desta segunda-feira do ranking da ATP, o número 1 do País aparece em 39º lugar com 1.065 pontos.

Bellucci parou nas quartas de final em Bastad, conquistando os mesmos 45 pontos que defendia na última semana, relativos ao mesmo desempenho no ATP 250 de Gstaad do ano passado, que será disputado nesta semana. E isso foi suficiente para que ele ultrapassasse os espanhóis Fernando Verdasco e Pablo Andujar no ranking.

João Souza, o Feijão, avançou duas posições e agora é o número 86 do mundo, mesmo tendo caído na rodada de estreia em Bastad. Vice-campeão do Challenger de Tampere, na Finlândia, André Ghem encostou no Top 100 ao atingir o 118º lugar.

Com os principais tenistas fora das competições na semana passada, o ranking da ATP não apresentou alterações nas 17 primeiras posições. Assim, a lista segue sendo liderada pelo sérvio Novak Djokovic, com 13.845 pontos, seguido pelo suíço Roger Federer, com 9.645, e pelo britânico Andy Murray, com 7.840.

A relação dos dez primeiros colocados é completado por Stan Wawrinka (Suíça), Kei Nishikori (Japão), Tomas Berdych (República Checa), David Ferrer (Espanha), Milos Raonic (Canadá), Marin Cilic (Croácia) e Rafael Nadal (Espanha).

Campeão do Torneio de Umag, o austríaco Dominic Thiem ganhou duas posições e agora é o número 24 do mundo. O australiano Bernard Tomic vem logo atrás ao saltar três postos após defender o seu título em Bogotá. O francês Benoit Paire subiu 20 lugares, para a 42ª posição, depois de faturar o Torneio de Bastad.

CONFIRA O RANKING ATUALIZADO

1) Novak Djokovic (SER), 13.845 pontos

2) Roger Federer (SUI), 9.665

3) Andy Murray (GBR), 7.840

4) Stan Wawrinka (SUI), 5.790

5) Kei Nishikori (JAP), 5.525

6) Tomas Berdych (RCH), 5.140

7) David Ferrer (ESP), 4.325

8) Milos Raonic (CAN), 3.810

9) Marin Cilic (CRO), 3.495

10) Rafael Nadal (ESP), 3.000

11) Gilles Simon (FRA), 2.765

12) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.475

13) Richard Gasquet (FRA), 2.285

14) David Goffin (BEL), 2.145

15) Kevin Anderson (AFS), 2.090

16) Grigor Dimitrov (BUL), 1.970

17) Gael Monfils (FRA), 1.930

18) Feliciano López (ESP), 1.800

19) John Isner (EUA), 1.685

20) Viktor Troicki (SER), 1.629

39) Thomaz Belluci (BRA), 1.065

86) João Souza (BRA), 566

118) André Ghem (BRA), 469

157) Guilherme Clezar (BRA), 321