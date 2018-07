Bellucci erra muito e é derrotado na estreia no Aberto da Austrália

SÃO PAULO - O Aberto da Austrália terminou cedo para o tenista Thomaz Bellucci e de forma decepcionante. O brasileiro foi eliminado logo na estreia pelo esloveno Blaz Kavcic, número 93 do ranking da ATP, com uma derrota por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/1 e 6/3.

Assim como em 2009, Bellucci repetiu seu pior desempenho no Grand Slam australiano, em Melbourne. Nos últimos três anos, o paulista havia chegado até a segunda rodada.

Kavcic mostrou superioridade durante toda a partida, que durou apenas 45 minutos. Já o brasileiro abusou dos erros de duplas faltas e mostrou fragilidade no saque, não conseguindo fazer frente ao adversário.

Thomaz Bellucci ainda irá disputar a chave de duplas, ao lado do francês Benoit Paire, no Aberto da Austrália. A estreia será contra os alemães Tobias Kamke e Florian Mayer.