Bellucci escapa do qualificatório e ganha vaga em ATP nos EUA

Em preparação para o US Open, Thomaz Bellucci ganhou uma vaga direta no ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos. Por conta de desistências, o brasileiro escapou do qualifying e entrará direto na chave principal do torneio, que terá início no próximo domingo.

Bellucci chegou aos Estados Unidos na quarta-feira após uma sequência de três semanas de treinamento em solo brasileiro, visando o US Open, quarto e último Grand Slam da temporada. Ele concentrou o treino em São Paulo para se readaptar às quadras rápidas, piso da competição americana.

Sua preparação será encerrada justamente em Winston-Salem. Nos próximos dias, ele deve conhecer o adversário de estreia e a data da primeira partida. Depois entrará direto na chave principal do US Open, com início no dia 25.