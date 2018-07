Bellucci espera eficiência no saque diante de Karlovic

"Vou ter que me concentrar no meu saque e tentar aproveitar as oportunidades para quebrar o serviço dele", avisou Bellucci, que fará seu terceiro jogo contra Karlovic. O croata levou vantagem nos dois anteriores, ambos em 2008, pela Copa Davis e no Masters de Cincinnati.

Número 41 do mundo, Bellucci chegou à semifinal em Moscou após a vitória desta sexta-feira sobre o polonês Jerzy Janowicz, por 6/4 e 7/6 (7/3), em 1 hora e 46 minutos. Contra um tenista que ocupa apenas o 74º lugar no ranking, o brasileiro teve alguma dificuldade, mas ganhou o jogo.

"O Janowicz sacou muito bem, então tive que ficar muito atento a todas as oportunidades que tive para quebrá-lo. No segundo set, na hora de fechar, acabei ficando um pouco nervoso, mas consegui manter a cabeça no lugar e voltar a jogar mais solto no tie break", contou Bellucci.