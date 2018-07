Bellucci espera jogo difícil na estreia em Roland Garros

"O Golubev é um jogador que saca bem, bate forte e gosta de arriscar", analisou Bellucci, que já venceu o adversário por duplo 6/4 no qualifying do Masters 1000 de Roma em 2009. "Já o enfrentei uma vez e venci, também no saibro", comentou o brasileiro, confiante. O duelo ainda não tem data definida.

Enquanto não sabe quando fará sua estreia, o cabeça de chave número 23 deu sequência aos treinos nesta sexta. O brasileiro treinou em dois períodos com o indiano Somdev Devvarman e o compatriota Rogério Dutra Silva, eliminado no qualifying do Grand Slam. "Está tudo dentro do esperado, estou treinando bem e pronto para estrear", afirmou Bellucci.

Atual número 25 do mundo, o brasileiro buscará repetir neste ano a boa campanha de 2010, quando chegou até às oitavas de final. Para tanto, não deverá ter problemas nas duas primeiras rodadas. Se confirmar o favoritismo sobre Golubev, Bellucci vai enfrentar o vencedor do duelo entre o russo Teymuraz Gabashvili e o italiano Andreas Seppi.

A chave só ficará mais complicada a partir da terceira rodada, quando o brasileiro poderá cruzar com o francês Richard Gasquet, ex-top 10 e cabeça de chave número 13.