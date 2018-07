Bellucci espera jogo duro com Mayer na estreia em Nice O brasileiro Thomaz Bellucci conheceu nesta segunda-feira o seu primeiro adversário pelo Torneio de Nice. No saibro francês, o número 1 do Brasil fará sua estreia contra o argentino Leonardo Mayer, que eliminou o tenista local David Guez. Apesar de ter vantagem no confronto direto, inclusive com uma vitória recente, Bellucci espera um jogo duro diante do rival.