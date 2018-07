Bellucci está confiante para estreia em Roland Garros

"Foi uma maneira diferente de treinar, uma boa experiência. Estou bem aclimatado e treinando firme para a estreia", disse o número 28 do ranking da ATP, que deve fazer a estreia na competição na segunda-feira.

O adversário será o francês Michael Llodra. Thomas Bellucci quer quebrar o tabu de nunca alcançar a segunda rodada da competição. Em 2008, quando estreou no saibro francês, ele passou pelo qualificatório, mas foi eliminado na primeira rodada pelo espanhol Rafael Nadal. Já no ano passado, o argentino Martin Vassallo-Arguello foi o algoz do tenista.

Na abertura do torneio neste domingo às 6h (horário de Brasília), Ricardo Mello abrirá a programação na quadra Suzanne Langlen contra o croata Marin Cilic, 12º do ranking. O jogador espera fazer o seu melhor dentro da quadra.

"Como já tinha dito, o jogo contra o Cilic será duro, mas acho que nesse caso a responsabilidade é muito mais dele, que é favorito, do que minha. Estou preparado, bem aclimatado ao torneio. É entrar e jogar", afirmou Ricardo Mello, que treinou neste sábado com Thiago Alves, também presente na chave principal da competição.

Assim como Ricardo Mello, Thiago Alves não deu sorte no sorteio de Roland Garros. Ele enfrentará o chileno Fernando González, especialista na quadra de saibro e 14º do mundo.