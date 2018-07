Bellucci estreará contra eslovaco na Copa Petrobras Em busca do bicampeonato, Thomaz Bellucci estreará na etapa de São Paulo da Copa Petrobrás nesta terça-feira, às 19 horas, diante do eslovaco Ivo Klec, número 303.º do ranking. Atual campeão, o tenista número 1 do Brasil é o principal favorito ao título.