Bellucci estreará em Cincinnati contra Tommy Robredo

CINCINNATI - Após cair na estreia em Montreal, o brasileiro Thomaz Bellucci voltará às quadras na próxima semana para disputar o Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Seu adversário na estreia será o espanhol Tommy Robredo, número 22 do ranking da ATP.

Atual 114.º do mundo, Bellucci entrou direto na chave principal do torneio americano graças às desistências de rivais. Contra Robredo, o brasileiro fará seu terceiro confronto no circuito - cada tenista tem uma vitória.

Se superar o rival, que vem mostrando regularidade na temporada, Bellucci enfrentará na segunda rodada o vencedor do duelo entre o italiano Andreas Seppi e o suíço Stanislas Wawrinka. Para tanto, o brasileiro precisará encerrar uma sequência negativa de cinco derrotas seguidas nas últimas semanas.

O Masters de Cincinnati só não contará com o francês Jo-Wilfried Tsonga entre os tenistas do Top 10. Roger Federer vai voltar a competir após desistir em Montreal, em razão de dores nas costas. Novak Djokovic, Andy Murray e Rafael Nadal são os outros favoritos ao título.