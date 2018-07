Bellucci estreará em Montecarlo contra o francês Gilles Simon

MONTECARLO - O francês Gilles Simon, 23º colocado no ranking da ATP, será o primeiro adversário do brasileiro Thomaz Bellucci no Masters 1000 de Montecarlo, que abrirá a temporada europeia de saibro na segunda-feira. Os dois tenistas já se enfrentaram uma vez e o francês triunfou no US Open de 2009.

"O Simon se apoia na força do adversário e sempre contra-ataca bem. Ele não tem uma bola pesada com spin, mas é inteligente", analisou Bellucci, que é o número 32 do mundo, e foi eliminado pelo alemão Philipp Kohlschreiber na primeira rodada do Masters 1000 de Montecarlo no ano passado.

Caso passe por Simon, que já foi o sexto colocado do ranking da ATP, Bellucci enfrentará na segunda rodada em Montecarlo o vencedor do jogo entre o espanhol Albert Montañes e o belga Xavier Malisse. Depois, pode encarar o escocês Andy Murray.

Sem a presença do sérvio Novak Djokovic, que está contundido, o Masters 1000 de Montecarlo tem o espanhol Rafael Nadal como principal candidato ao título. Dono de seis troféus do torneio, ele estreará apenas na segunda rodada contra o vencedor do duelo entre o finlandês Jarkko Nieminen e um tenista que vier do qualifying.

Já Roger Federer está do outro lado da chave do Masters 1000 de Montecarlo. Assim como Nadal, o suíço só estreará na segunda rodada e vai encarar o vencedor do duelo entre o alemão Philipp Kohlschreiber e o casaque Andrey Golubev.