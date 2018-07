Bellucci estreia com vitória fácil e irá enfrentar algoz de Feijão em Bastad

Sexto cabeça de chave do ATP 250 local realizado em quadras de saibro, o tenista brasileiro venceu o sueco Elias Ymer, convidado da organização, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h15min de confronto.

Atual 41º colocado do ranking mundial, Bellucci assim se credenciou para encarar na segunda rodada o brasileiro naturalizado sueco Christian Lindell, que na estreia foi o algoz de João Souza, o Feijão, atual número 2 do País, na última segunda-feira.

Hoje apenas o 177º tenista do mundo, Lindell surpreendeu Feijão, o 88º da ATP, e agora irá travar um duelo inédito com Bellucci no circuito profissional. Antes disso, o atual número 1 do País deu poucas chances ao local Ymer nesta terça. Embora tenha tido o saque quebrado por uma vez no primeiro set, o brasileiro converteu dois de quatro break points para fechar a primeira parcial em 6/4.

Já no segundo set, sem ter o serviço ameaçado por nenhuma vez, Bellucci aproveitou duas de cinco chances de quebra para liquidar o confronto em 6/2. No fim, ele acabou vencendo 78% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro saque, além de ter contabilizado três aces.

Outros três jogos já foram encerrados nesta terça em Bastad. Em um deles, o francês

Paul-Henri Mathieu eliminou o seu compatriota Jeremy Chardy, sétimo cabeça de chave, com parciais de 7/5 e 6/3. E o seu próximo rival na segunda rodada será o letão Ernests Gulbis, que arrasou o turco Marsel Ilhan por 6/2 e 6/0.

Já no duelo entre dois tenistas alemães, Alexander Zverev superou Julian Reister por 2 sets a 1, de virada, com 6/7 (4/7), 6/4 e 6/3, e será o primeiro adversário do argentino Juan Monaco, quarto cabeça de chave, na competição sueca.