Bellucci estreia com vitória fácil em challenger alemão Fora de Wimbledon após ser eliminado já na primeira rodada do qualifying do Grand Slam inglês, Thomaz Bellucci estreou com vitória fácil no Challenger de Marburg, na Alemanha, nesta segunda-feira. O tenista número 1 do Brasil arrasou o venezuelano Ricardo Rodriguez-Pace, atual 286º colocado do ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2, em apenas 64 minutos.