Bellucci estreia com vitória no ATP de Barcelona

O paulista Thomaz Bellucci, tenista número 1 do Brasil, estreou com vitória no ATP 500 de Barcelona, nesta segunda-feira. Ele derrotou o finlandês Jarkko Nieminen por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e avançou à segunda rodada do torneio disputado no saibro e que distribui 1,8 milhão de euros (aproximadamente 4,2 milhões de reais) em premiação.

Bellucci terá pela frente o vencedor do duelo entre o romeno Victor Hanescu e o alemão Andreas Becker. Se avançar na competição, o brasileiro poderá ter pela frente o principal favorito ao título, o espanhol Rafael Nadal.

Com esta vitória na estreia, Bellucci tenta subir no ranking para ser cabeça de chave em Roland Garros, que será disputado no final de maio. Na lista da ATP, divulgada nesta segunda, o brasileiro caiu duas posições, para a 33.ª colocação.

O brasileiro teve uma atuação consistente em sua estreia nesta segunda, diante do número 64 do mundo. Ele quebrou o saque do rival logo no primeiro game e manteve a vantagem até fechar o primeiro set. Na sequência, Bellucci voltou a se impor no serviço do rival no início e, apesar de ter mostrado maior dificuldade na parcial, fechou o jogo após 1h27min.

Também pela rodada de abertura, o espanhol Guillermo García-López bateu o belga Christophe Rochus por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/1 e 6/3, e se credenciou para enfrentar Rafael Nadal, número três do mundo.

O argentino Eduard Schwank superou o italiano Fabio Fognini por 6/1 e 6/3, enquanto o checo Jan Hajek derrotou outro tenista da Itália, Potito Starace, por 6/1 e 6/4. O holandês Thiemo De Bakker superou o colombiano Alejandro Falla por 6/1 e 6/0 e o argentino Juan Ignacio Chela venceu o sérvio Filip Krajinovic por 6/1 e 6/4.

Nas duplas, os brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo não resistiram à dupla formada pelo australiano Lleyton Hewitt e Mark Knowles, das Bahamas, e caíram na estreia por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4.