Bellucci estreia com vitória por 2 sets a 1 em challenger na França

Embalado pelos resultados na Copa Davis, Thomaz Bellucci manteve o bom ritmo no retorno ao circuito mundial de tênis. Nesta segunda-feira, ele estreou com vitória no torneio challenger de Orleans, na França, ao derrotar o veterano francês Marc Gicquel por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3, em 2 horas e 1 minuto de partida.

Entre os dias 12 e 14 de setembro, Bellucci liderou a equipe brasileira na histórica vitória sobre a Espanha nos playoffs do Grupo Mundial da Copa Davis, ao ganhar os dois jogos que disputou no confronto realizado em São Paulo. Agora, ele volta ao circuito da ATP para tentar um bom final de temporada e melhorar sua posição no ranking.

Diante de Gicquel, veterano francês de 37 anos, que ocupa apenas o 227º lugar no ranking (já foi o 37º colocado) e contra quem nunca tinha jogado, Bellucci teve uma vitória difícil na estreia. Agora, o número 79 do mundo - ganhou três posições na lista atualizada nesta segunda-feira - espera a definição do seu próximo adversário.

Na segunda rodada em Orleans, torneio de menor expressão no circuito, que distribui 100 mil euros em premiação, Bellucci jogará contra o russo Alexander Kudryavtsev, número 127 do mundo, ou o francês Laurent Lokoli, apenas o 367º lugar no ranking. O duelo entre os tenistas da França e da Rússia acontecerá nesta terça-feira.