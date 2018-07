Bellucci estreia contra 45o do mundo em Roland Garros

Bellucci, que subiu no ranking este mês após alcançar as semifinais do Masters de Madri, tentará se recuperar da derrota logo na primeira rodada do Masters de Roma na semana passada.

O brasileiro, 25o do ranking mundial, tem como melhor resultado em Roland Garros as oitavas de final do ano passado. Já o adversário Golubev nunca passou da segunda rodada de um torneio do Grand Slam.

Se vencer na estreia, Bellucci enfrentará na rodada seguinte quem passar do confronto entre o russo Teymuraz Gabashvili e o italiano Andreas Seppi. Na terceira rodada o adversário provável é o francês Gasquet, 13o pré-classificado mas que nunca chegou às oitavas de final no Grand Slam disputado em seu país.

Ricardo Mello, o outro brasileiro já garantido na chave principal, estreia contra o norte-americano Mardy Fish, 10o cabeça de chave,